"Убогие представления о кино": секс-скандал с Асмус набирает обороты

Морализаторам дали жесткий отпор

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заступился за актрису Кристину Асмус, которая снялась в постельной сцене в фильме "Текст".

Манукян заявил, что игра Асмус в экранизации романа Дмитрия Глуховского стала прорывом для отечественного кинематографа. По его мнению, таких сильных и чувственных сцен в нашей стране давно не снимали.

Эксперт прочитал едва ли не все комментарии под постом юмориста Гарика Харламова - мужа Асмус, на которого ополчились из-за того, что он позволил жене сняться в таком фильме. "Морализаторов набралось вагон и маленькая тележка. Свои убогие представления о кино пытаются навязать актерам и режиссерам", - цитирует Манукяна портал Dni.ru.

Он выразил мнение, что актеры имеют право сниматься в каких угодно фильмах и играть каких угодно персонажей. Для этого они и пришли в профессию, где надо перевоплощаться.

Вадим Манукян посоветовал Асмус и Харламову не слушать хейтеров. В противном случае придется вообще перестать снимать кино. "Это они, наверное, не видели режиссерскую версию фильма "Нимфоманка" Ларса фон Триера. Думаю, что за эту киноработу наши хейтеры вообще бы предложили запретить и режиссера, и Шарлотту Гейнсбург в придачу", - пошутил эксперт.

Ранее Харламов довольно эмоционально прокомментировал съемки жены в фильме Клима Шипенко. После премьеры комика завалили оскорбительными комментариями в Сети. "Смешно, конечно, и жалко таких мужей, как вы", "Да уж, так на всю страну рога поставила", "Порнуха чистой воды", - написали ему пользователи Instagram.