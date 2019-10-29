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Россиянам представили закон о гарантированной пенсии

12:31
  • вторник
  • 29 октября 2019

Новую систему разработали ЦБ и Минфин

Гарантированный пенсионный план, или ГПП – так называется новая система добровольных накоплений, разработанная Центробанком и Минфином России. Законопроект представили первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Россияне благодаря ГПП получат возможность самостоятельно финансировать свою пенсию. При этом государство окажет стимулирующую поддержку. Пенсионные взносы работников в размере не более 6% от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц.

Льготы получат и работодатели: тем из них, кто софинансирует взносы сотрудников, при расчете налога на прибыль учтут повышающий коэффициент. Кроме того, предусмотрен социальный вычет в случае, если работник отчисляет на взносы свыше 6% от зарплаты.

Участие в ГПП добровольно. Размер взноса участник программы определит самостоятельно, а в дальнейшем сможет его изменить. Предусмотрен и период "охлаждения" продолжительностью полгода – в это время можно вернуть вложенные средства – а также их наследование. Возможна и досрочная выплата, если возникнет тяжелая жизненная ситуация. Управлять взносами будет Национальный расчетный депозитарий, передает РИА Новости.

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