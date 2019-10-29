В Киеве раскрыли заговор против Зеленского

Президента провоцируют на применение силы

Петр Порошенко намерен возглавить протесты против Владимира Зеленского. О возрастающей роли экс-президента сообщил глава офиса действующего главы государства Андей Богдан в интервью "Украинской правде".

Комментируя акции "Нет капитуляции", он предположил, что украинцы не понимают, что такое "формула Штайнмайера", и что соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины об особом статусе Донбасса.

Ранее политолог Дмитрий Родионов заявил, что украинские националисты провоцируют главу государства на жесткие шаги. По его мнению, акции протеста в центре Киева с антипрезидентскими лозунгами являются частью плана по отстранению Зеленского от власти. Об этом пишет издание argumenti.ru.

"Слабый Зеленский должен попытаться разогнать все эти акции силой, чтобы доказать свои возможности повлиять на ситуацию и добиться исполнения собственной воли. Но противники Зеленского при таком сценарии запустят сценарий очередной смены власти, апеллируя, что президент идет против "народа", хотя это абсолютно не так", - заявил Родионов.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский тайно посетил передовую в Донбассе. Когда это произошло - неизвестно. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный назвал авторов идеи дураками, посчитав, что жизни Зеленского была создана угроза.

"Я вам не лох какой-то": видео общения Зеленского с националистами на передовой