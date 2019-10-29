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Собянин увеличил размер субсидий участникам инновационного кластера

12:54
  • вторник
  • 29 октября 2019

Их максимальный размер составит 50 миллионов рублей

Власти Москвы в пять раз увеличили субсидии для участников инновационного кластера на инжиниринговые услуги. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Теперь участники кластера смогут компенсировать до 50% затрат на инжиниринговые услуги по созданию нового или модернизации существующего продукта, а также на расширение или модернизацию производства. Максимальный размер субсидии составляет 50 миллионов рублей.

Субсидии смогут покрыть расходы на разработку и изготовление электронных 3D-моделей продукта и сопутствующие этому технические процессы, а также на приобретение, поставку, монтаж и пусконаладку оборудования и внедрение в производство нового или модифицированного продукта с использованием результатов инжиниринговой деятельности.

Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. Оцениваться будут, в том числе, уровень заработной платы сотрудников компании и объем налоговых поступлений в бюджет.

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