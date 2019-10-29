Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом

Ранее разведению сил мешали украинские националисты

В Донбассе началось разведение сил в районе города Золотое. Ополченцы и украинские военные запустили белые сигнальные ракеты и приступили к процедуре, передает "ТВ Центр".

Как заявили в МИД Луганской республики, информацию из Киева они получили менее двух часов назад, при этом сами были готовы к отводу сил с 7 октября. Но все попытки начать разведение срывались по вине украинских националистов.

Напомним, рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Согласно документу, у Золотого, Петровского и станицы Луганской должны быть созданы зоны безопасности, в которых не будет вооруженных подразделений и военной техники.