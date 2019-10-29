Зюганов напомнил о роли комсомола в истории страны

29 октября исполняется 101 год со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи

Ровно 101 год назад был основан Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. За всю историю организации через её ряды прошли свыше 200 миллионов человек.

В честь этого события, а так же 102-ой годовщины Октябрьской революции, члены партии КПРФ, лидеры общественных движений и юные коммунисты возложили венки и цветы к мавзолею Ленина. Геннадий Зюганов напомнил, какую значимую роль в истории нашей страны сыграл комсомол, передает "ТВ Центр".

"Для детей создание детско-юношеских организаций комсомола было великим подвигом Советской власти. Почти 4 миллиона детей осталось беспризорниками, каждого из них выучили, дали работу по специальности, и это было героическое племя, которое совершило подвиг в 41-45 году. На фронте практически судьбу войны решали комсомольцы", - сказал Зюганов.