В Москве рассказали о традициях воспитания и образования в Доме Романовых

В столице проходит конференция "Гессенские принцессы"

К 155-летию со дня рождения Великой княгини Елизаветы Фёдоровны в Москве во вторник открылась международная научная конференция "Гессенские принцессы", которая проводится в рамках 22-х Елисаветинско-Сергиевских чтений. Она посвящена традициям воспитания и образования, которым следовали в Доме Романовых.

4 гессенские принцессы - великие княгини и российские императрицы. 300-летний период правления дома Романовых. История благотворительности, заботы и человеческого участия, развития образования - вот темы для разговора 22-х Елисаветинско-Сергиевских чтений, передает "ТВ Центр".

Этот век был поворотным в области гуманитарных наук и педагогики. Именно по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны - супруги Московского генерал-губернатора Сергея Александровича Романова - развивается благотворительность: строятся образовательные дома для бедных, открываются музыкально-драматическое, синодальное и Строгановское училища. При каждом есть подразделение помощи неимущим. Неслучайно выбрано и место проведения чтений - в стенах бывшего императорского коммерческого училища сохранилась и домовая церковь Мариии Магдалины.

Напутственный молебен на всякое доброе дело предваряет работу. Тема разговора важная. К 155- летию со дня рождения Великой княгини Елизаветы Федоровны - о традициях воспитания и образования.

"Русская гимназическая система образования и университетская система образования - она многое взяла в Германии. Решала главную задачу - последовательность обучения и обеспечение максимального выпуска тех специалистов, которые нужны были России", - рассказал доктор исторических наук Игорь Зимин.

На международной научной конференции - историки и архивисты, писатели, ученые и музейщики. Для кого очевидна важность исторических параллелей, соединяющих Европу с Россией. И ценен опыт влияния на культуру и образование нашей страны.

"Все мы прекрасно знаем великие государственный свершения, великие победы, но вот истинные истоки величия Российского государства, благодетель, просвещение, как правило, остаются в тени", - отметил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

31 октября делегация направится в немецкий Висбаден. И на родной земле гессенских принцесс продолжит важный диалог.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.