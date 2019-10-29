Легендарный журналист Ясен Засурский отмечает 90-летие

Журналиста уважают во всем мире

Заслуженный журналист России, профессор и президент факультета журналистики МГУ. Во вторник 90 лет исполнилось легендарному Ясену Засурскому, передает "ТВ Центр".

Ясена Николаевича хорошо знают и уважают во всем мире, но особенно трепетно к нему относятся его выпускники. Каждый отмечает его удивительную манеру преподавания и внимательное отношение к студентам.

Он проработал деканом больше 40 лет, практически с самого основания факультета. Засурский вывел престиж профессии на абсолютно новый уровень. Он и сейчас не забывает любимый журфак, несмотря на почётный возраст, иногда читает лекции студентам.