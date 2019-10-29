В Москве обсуждают вопросы устойчивого развития этнокультурного сектора

Конференция стартовала 29 октября

В Москве во вторник открылась конференция "Устойчивое развитие этнокультурного сектора", которая завершает всероссийскую программу "ЭтНик", направленную на повышение привлекательности социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В рамках конференции больше 200 представителей различных национальных предприятий обсуждают стратегии своего развития. По итогам мероприятия будут определены приоритетные направления деятельности этнокультурных организаций и подготовлены методические рекомендации по сохранению межнационального согласия.