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В Москве обсуждают вопросы устойчивого развития этнокультурного сектора

14:51
  • вторник
  • 29 октября 2019

Конференция стартовала 29 октября

В Москве во вторник открылась конференция "Устойчивое развитие этнокультурного сектора", которая завершает всероссийскую программу "ЭтНик", направленную на повышение привлекательности социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В рамках конференции больше 200 представителей различных национальных предприятий обсуждают стратегии своего развития. По итогам мероприятия будут определены приоритетные направления деятельности этнокультурных организаций и подготовлены методические рекомендации по сохранению межнационального согласия.

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