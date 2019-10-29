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Около 20 новых корпусов построят в больницах Москвы в ближайшие годы

15:02
  • вторник
  • 29 октября 2019

Некоторые стационары располагаются в зданиях, построенных 100 лет назад

Около 20 новых корпусов планируется построить в столичных больницах в ближайшие несколько лет. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

Глава города отметил, что сейчас некоторые стационары располагаются в зданиях, построенных 100 лет назад. Реконструировать их невозможно, либо очень дорого. Кроме того, ветхие перекрытия не позволяют установить современную медицинскую технику. Нет возможности создать систему больничной вентиляции. Поэтому только новое строительство позволяет улучшить качество и комфорт лечения. Как пример, мэр Москвы, привёл новый корпус Морозовской детской больницы.

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