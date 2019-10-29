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Стартовали публичные слушания по новым проектам программы реновации

15:05
  • вторник
  • 29 октября 2019

Новых проектов - 5

Во вторник в Москве начинаются публичные слушания по новым проектам программы реновации. До этого жители могли изучить их в Доме на Брестской, сообщает "ТВ Центр".

Всего новых проектов пять. Три из них в Юго-Западном округе. Помимо жилых домов в районах Ломоносовский и Обручевский, построят детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы. А вот в Академическом районе, кроме этого, благоустроят и Новочерёмушкинский пруд.

Ещё два проекта на севере города. Это районы Люблино и Тимирязевский. Так, в последнем будет учтено соседство с железной дорогой.

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