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СК проверит видео с женщиной, избивающей приемных детей

15:12
  • вторник
  • 29 октября 2019

В конфликтной ситуации разбираются следователи

Следственный комитет проверит видео, на котором женщина оскорбляет ребёнка и бьёт его по голове бутылкой. Кадры выложила старшая дочь, отметив в комментариях, что все дети - приёмные, и мать издевается над ними регулярно. Пособия, которые получает на детей, тратит только на себя. Впрочем, ситуация выглядит не столь однозначно.

Видео из жизни приёмных родителей в интернет выложила их старшая дочь Анна. Правда, лиц не видно – по словам девушки, она старалась снимать незаметно. Зато хорошо слышны ругань, крики, оскорбления детей и даже угрозы.

По словам Анны, такое происходит регулярно. Сейчас на попечении Ирины Гончаровой – трое приёмных детей, на воспитание которых она получает от государства более 100 тысяч рублей. Но деньги якобы тратит на себя, онлайн-игры и алкоголь. Детьми же совсем не занимается – они не получают даже нормального питания.

Ирина Гончарова уверяет: слова Анны – ложь. Просто старшей дочери понадобилась квартира. К тому же мать подозревает ее в краже 700 тысяч рублей и даже подала соответствующее заявление в полицию. Конфликт начался еще пару лет назад, когда Анна ушла из дома к молодому человеку, а затем забеременела. После замужества ее и решили выписать из квартиры.

Ирина признает, что не испытывает нужды в деньгах. Но и у детей есть все необходимое: они одеты, ухожены, ходят в школу и получают нормальное воспитание. Мнения соседей о семье расходятся.

Действительно ли приёмная мать жестоко обращалась с детьми, сейчас выясняют в Департаменте соцзащиты.

Тем временем Ирина Гончарова планирует отстаивать свою правоту. Она уже наняла адвоката и провела независимую психологическую экспертизу детей. Согласно документу, состояние девочки и двух мальчиков признано нормальным.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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