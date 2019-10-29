Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды

29 и 31 октября проверить бесплатно сердце и сосуды жители Москвы смогут в 59 городских больницах и поликлиниках

29 октября Всемирный день борьбы с инсультом. В Москве проходит акция "Оденься в красное!". Знаковые места в центре столицы - Крымский мост, а ещё фасады домов на Тверской площади - вечером будут подсвечены красным. Это что касается символической части. Ну а если говорить о реальной медицинской помощи, то столичные врачи вне зависимости от календаря лечат сердечно-сосудистые заболевания успешно, а экстренную помощь оказывают оперативно.

Онемение правой руки 62-летний Владимир Григорян почувствовал, когда несколько дней назад дома работал за компьютером. Дальше всё как в тумане: не мог ни подняться, ни говорить. Жена не медля ни минуты вызвала скорую.

"У пациента случилось острое нарушение мозгового кровообращения. Из полости сердца тромб попал в сосуды головного мозга, перекрыл просвет сосуда головного мозга. И та часть мозга, которая снабжалась этим сосудом, должна была погибнуть", - сообщили медики.

10 минут, в течение которых скорая везла мужчину в ближайший сосудистый центр, оказались решающими. При подобных острых нарушениях мозгового кровообращения первые 4 с половиной часа врачи имеют возможность проводить тромболитическую терапию, то есть пытаться растворить тромб с помощью химических препаратов. Если прошло 6 часов с момента ухудшения состояния пациента, то спасти ему жизнь может только высокотехнологическая процедура тромбоэкстракция - то есть удаление тромба.

Чтобы спасти Владимиру Григоряну не только жизнь, но и здоровье, не потребовалось даже операции. Уже через несколько часов после процедуры системного тромболизиса мозговое кровообращение восстановилось.

Свыше 2700 обращений с острыми нарушениями мозгового кровообращения - такова московская статистика случаев инсульта только за прошлый месяц. Поэтому в столице они на особом контроле.

"Летальность от инсультов, к сожалению, остается высокая. Если в целом по стране она составляет около 19 процентов, то в Москве она гораздо ниже - это около 14 процентов. Связано это с тем, что в Москве функционирует так называемая инсультная сеть. Это ряд клиник, способных выполнять в круглосуточном режиме 24/7 высокотехнологичные методы лечения", - сообщила заведующая Региональным сосудистым центром Евгения Тавлуева.

Тем не менее, инсульты, как и инфаркты, легче предупредить, чем лечить. 29 и 31 октября проверить бесплатно сердце и сосуды жители Москвы смогут в 59 городских больницах и поликлиниках.

Татьяна Сидорова, Александр Козликин, "ТВ Центр".