"Само совершенство!" 45-летняя Судзиловская показала стройные ноги

Она провела незабываемые дни в Турции
45-летняя актриса Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками впечатлениями от отдыха на турецком курорте Бодрум.
26 октября Олеся Судзиловская и ее муж Сергей Дзебаня отмечали десятилетний юбилей совместной жизни. Вместе с двумя сыновьями они прокатились на яхте, покупались в Эгейском море, половили рыбу и позагорали. "Несколько таких желанных дней выдается провести с семьей", - написала актриса.
При этом звезда показала несколько фотографий в купальнике. Стройная и загорелая Судзиловская в очередной раз поразила поклонников своей красотой. По словам актрисы, она и на отдыхе не запускает себя - следит за питанием и выполняет комплекс упражнений.
- А длиннее и красивее бывают?
- Вы красавица! Приятно смотреть на вас, всегда любуюсь.
- Еее! Какая же ты классная.
- Вы оооочень красивая женщина и талантливая актриса. Ну, а про ноги я просто промолчу.
- Фигура само совершенство!
Напомним, Судзиловская и бизнесмен Дзебаня поженились в 2009 году. У них родились сыновья Артем и Майк.