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"Само совершенство!" 45-летняя Судзиловская показала стройные ноги

13:33
  • вторник
  • 29 октября 2019

Она провела незабываемые дни в Турции

45-летняя актриса Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками впечатлениями от отдыха на турецком курорте Бодрум.
Фото 45-летней Судзиловской в купальнике произвело фурор

26 октября Олеся Судзиловская и ее муж Сергей Дзебаня отмечали десятилетний юбилей совместной жизни. Вместе с двумя сыновьями они прокатились на яхте, покупались в Эгейском море, половили рыбу и позагорали. "Несколько таких желанных дней выдается провести с семьей", - написала актриса. 

При этом звезда показала несколько фотографий в купальнике. Стройная и загорелая Судзиловская в очередной раз поразила поклонников своей красотой. По словам актрисы, она и на отдыхе не запускает себя - следит за питанием и выполняет комплекс упражнений.  

- А длиннее и красивее бывают?

- Вы красавица! Приятно смотреть на вас, всегда любуюсь.

- Еее! Какая же ты классная.

- Вы оооочень красивая женщина и талантливая актриса. Ну, а про ноги я просто промолчу.

- Фигура само совершенство!

Напомним, Судзиловская и бизнесмен Дзебаня поженились в 2009 году. У них родились сыновья Артем и Майк. 

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