Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Говорить о реформе армии преждевременно

Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Минобороны уже этим занимается.

Президент на случившееся реагировать не будет, поскольку это не его вопрос, подчеркнул представитель Кремля. Отвечая на вопрос о необходимости реформирования армии из-за трагедии в Забайкалье, Песков назвал случившееся "абсолютно частным случаем".

"До определения истинных причин делать заключение о результатах реформы армии, по меньшей мере, непрофессионально", - приводит слова пресс-секретаря президента агентство ТАСС.

Стрельба в воинской части произошла 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли. По версии Минобороны, военнослужащий открыл устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

Сам Шамсутдинов остался жив. Против него возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц.