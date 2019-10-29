"Прекрасная мексиканка": Каменских показала аппетитные формы

Красавица отдохнула на родине ацтеков
32-летняя певица Настя Каменских порадовала поклонников серией откровенных фотографий в бикини.
Музыканты Потап и Настя Каменских отдохнули в Мексике. Белоснежные пляжи, раскидистые пальмы и колоритные лачуги на берегу - вся эта экзотическая красота поблекла на фоне сексапильной артистки. Каменских выложила в Instagram несколько фото в коротких шортах и бикини, которые подчеркнули все достоинства ее фигуры.
На последнем снимке украинка позирует в черном купальнике и парео на бедрах. Певица приняла изящную позу, выставив одну ногу вперед и прикоснувшись рукой ко лбу, словно древнегреческая скульптура.
- Очень крутая и красивая.
- Фигура огонь.
- Прекрасная мексиканка.
- Богиня.
- Дикая штучка.
Напомним, в мае этого года Алексей Потапенко и Анастасия Каменских устроили пышную свадьбу. Они расписались еще в 2018 году, но скрывали свои отношения от общественности. Потап и Настя выступают дуэтом с 2006 года.
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Видео: свадьба Потапа и Насти Каменских