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"Прекрасная мексиканка": Каменских показала аппетитные формы

14:06
  • вторник
  • 29 октября 2019

Красавица отдохнула на родине ацтеков

32-летняя певица Настя Каменских порадовала поклонников серией откровенных фотографий в бикини. 
Потапа призвали угомонить Настю Каменских после полуголых фото

Музыканты Потап и Настя Каменских отдохнули в Мексике. Белоснежные пляжи, раскидистые пальмы и колоритные лачуги на берегу - вся эта экзотическая красота поблекла на фоне сексапильной артистки. Каменских выложила в Instagram несколько фото в коротких шортах и бикини, которые подчеркнули все достоинства ее фигуры. 

На последнем снимке украинка позирует в черном купальнике и парео на бедрах. Певица приняла изящную позу, выставив одну ногу вперед и прикоснувшись рукой ко лбу, словно древнегреческая скульптура. 

- Очень крутая и красивая.

- Фигура огонь.

- Прекрасная мексиканка.

- Богиня. 

- Дикая штучка.

Напомним, в мае этого года Алексей Потапенко и Анастасия Каменских устроили пышную свадьбу. Они расписались еще в 2018 году, но скрывали свои отношения от общественности. Потап и Настя выступают дуэтом с 2006 года.

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Видео: свадьба Потапа и Насти Каменских

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