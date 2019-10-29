"Чудовища среди нас": найдены записи матери, заморившей голодом сына

Любовь между тремя детьми распределялась неравномерно

Глядя на социальные сети жительницы Златоуста Ольги Базаровой, чьего ребенка нашли мертвым в одной из квартир города, язык не поворачивается назвать ее матерью-кукушкой.

Ольге 24 года, на данный момент она не работает и сидит в декрете. С отцом первого ребенка она разошлась, во втором браке с неким индивидуальным предпринимателем родились еще двое детей – как раз те, которых она оставила дома.

Лента социальных сетей Ольги пестрит фотографиями детей, цитатами и постами о любви к ним, подписками на мамские паблики. Однако примечательно, что публично с днем рождения Ольга поздравляет только старшего сына - мальчку сейчас 7 лет.

"С днем рождения, любимый, самый лучший в мире сын!", - писала женщина.

Изредка на странице мелькают фотографии младшей трехлетней дочери. Тот факт, что девять месяцев назад у Ольги родился еще один мальчик никак не обозначен.

Интересы у девушки типичные для провинциалки: юмор, женские секреты, косметология, эротика, психология, кулинария и попытки выиграть бесплатную шаурму или набор для маникюра. Страницу иногда разбавляют посты о взаимоотношениях полов. В одних публикациях Ольга осуждает мужчин, которые бросают свои семьи. В других оправдывает людей с психическими отклонениями.

"Чудовища и призраки существуют на самом деле. Они живут внутри нас. И иногда они побеждают", - писала многодетная мать.

Какое-то время семья Ольги состояла на профилактическом учете, но затем ее с него сняли, поскольку финансовая ситуация стабилизировалась, пишет агентство URA.RU. Соседи характеризовали семью как благополучную.

25 октября в одной из квартир города Златоуст (Челябинская область) бабушка обнаружила тело 9-месячного внука, умершего от голода. Как выяснили СМИ, мать ребенка ушла из дома вместе со старшим семилетним ребенком, оставив младших – трехлетнюю девочку и девятимесячного мальчика – одних дома, без еды и воды. Вернулась женщина только через два дня. Обнаружив погибшего младенца, мать забрала среднего ребенка и ушла.

"Домой она вернулась только в среду. Малыш к этому времени уже был мертв, а трехлетняя бегала вокруг его тельца. Когда мать увидела это, она забрала среднего ребенка и ушла, оставив умершего младенца дома", - сообщил источник местного издания "Первый областной".

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Двоих детей в возрасте трех и семи лет на время поместили в реабилитационный центр. Мотивы поступка Ольги до сих пор не ясны.