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Грязные игры: кто пустил НАТО на восток?

09:15
  • четверг
  • 31 октября 2019

Данные Москве обещания были нарушены – это признают даже на Западе

Михаил Горбачев пишет книги. Первый – и единственный – президент Союза Советских Социалистических республик рассуждает об ошибках, совершенных на излете холодной войны "западными партнерами".
Made in England, или подлость высшего качества

Сегодня, конечно, можно писать о том, как вероломные натовцы нарушили договоренности, подорвали доверие к себе, а Россия потом сделала выводы и в результате "поднялась с колен". Вопрос в том, чего стоило такое, ни на чем не основанное, "доверие" народам СССР.

"Что поставлено на карту: будущее глобального мира" - так называется новый труд Михаила Горбачева. Экс-президент пишет, что расширение НАТО "послужило шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами". В то же время, он считает, что советское руководство в тех условиях "сделало максимум возможного".

Максимум возможного – это без подписания каких-либо соглашений поверить на слово руководителям стран, которые приложили столько усилий для развала ненавистного им СССР? Быть максимально "белым и пушистым" - в надежде, что тебя пожалеют и не будут отрывать кусок за куском от твоей страны?

 

Когда в 1990-м шли переговоры об объединении Германии, Запад удивлялся щедрости "перестроечного лидера" Горби. Ведь "победители в холодной войне" все еще по привычке, инстинктивно, вздрагивали при упоминании Советского Союза, хотя СССР и рушился на глазах.

Из рассекреченных документов, относящихся к тому времени, следует: многие высокопоставленные западные дипломаты обещали советскому руководству, что расширение НАТО на восток остановится на немецкой границе. Даже американские эксперты отмечают: российские утверждения о "нарушенных обещаниях" в отношении движения Североатлантического альянса на восток имеют под собой почву. Российские лидеры по существу правы: расширение НАТО нарушило принцип "услуга за услугу", лежащий в основе дипломатии. Запад получил объединенную Германию и включил ее в альянс. Взамен же не только ничего не отдал, но пошел дальше.

 

Конечно, письменного соглашения, препятствовавшего расширению НАТО, не было. Тем не менее, в 1990 году гарантии Москве давали, правда, потом их с такой же легкостью аннулировали.

Многие в России и сегодня обвиняют Горбачева в том, что он сдал ГДР западным немцам на невыгодных условиях, и попросту предал интересы Советского Союза. Бывший посол СССР в ФРГ Валентин Фалин уверен, что у президента была возможность не только получить с немцев огромные отступные за "уход ГДР с советской орбиты", но и добиться превращения объединенной Германии в нейтральное безъядерное государство.  

Фалин, кстати, предупреждал Горбачева о том, что Запад переигрывает Союз. Партнеры обещают уважать советские интересы, а на деле шаг за шагом отгораживают страну от традиционной Европы, - объяснял посол советскому руководителю. Однако тот польстился на обещания принять СССР в будущую архитектуру безопасности в Европе.

 

Ну а как тут не поверить, если глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер 31 января 1990 года прямо заявил: изменения в Восточной Европе "ни в коем случае не должны нанести ущерб интересам советской безопасности". И продвижение блока НАТО к границам СССР полностью исключено. Более того, он озвучил предложение оставить территорию Восточной Германии вне военных структур альянса - даже после объединения этой страны. Кстати, эту идею закрепили в окончательном договоре об объединении Германии, подписанном 12 сентября 1990 года. Но позже благополучно о ней забыли – как и о многочисленных похожих заверениях, звучавших из уст Джорджа Буша-старшего, Франсуа Миттерана, Маргарет Тэтчер и целого ряда других западных политиков.

 

Да, Горбачев прав – Россия, в конце концов, осознала двуличие Запада и сделала правильные выводы. И сегодня, несмотря на все давление со стороны так называемых "партнеров", Москва продолжает проводить независимую политику – находя все новые "ассиметричные" ответы на грязные приемы "борцов за демократию". Только лучше бы это осознал сам Михаил Сергеевич – и немного раньше, лет эдак на тридцать.

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