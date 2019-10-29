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В Сеть слили полное видео скандальной постельной сцены с Асмус

14:58
  • вторник
  • 29 октября 2019

Шумиха вокруг фильма набирает обороты

Пираты опубликовали в интернете постельную сцену из фильма "Текст", в которой снялись Кристина Асмус и Иван Янковский. Эти кадры вызвали бурю негодования со стороны блюстителей нравственности. 
"На грани": у Харламова случилась истерика из-за постельной сцены с женой

29 октября в Сети появилось нашумевшее видео с участием Асмус. На экране можно увидеть некоторые обнаженные части тел актеров. Автор сопроводил пиратские кадры комментариями возмущенных граждан: "Сколько Асмус заплатили", "У меня нет слов", "Порно". 

Из-за этой постельной сцены уже несколько дней ломают копья в соцсетях и СМИ: морализаторы называют это порнографией и пытаются пристыдить не только актрису, но и ее супруга Гарика Харламова, а связанные с культурой люди отстаивают свободу актеров и режиссеров на самовыражение.  

Тем временем телеведущая Ксения Собчак удивилась общественной реакции на секс-сцену в "Тексте". "Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще?" - написала она в Instagram. 

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