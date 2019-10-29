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Губерниев удивился ажиотажу вокруг американского паспорта Малкина

15:06
  • вторник
  • 29 октября 2019

Гражданство, по мнению комментатора – личное дело каждого

Дмитрий Губерниев тоже играл бы за океаном, если бы был на месте  Евгения Малкина. Спортивный комментатор отреагировал на ажиотаж вокруг сообщений о втором гражданстве известного хоккеиста.
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О том, что нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинс" и сборной России Евгений Малкин имеет паспорт гражданина США, ранее сообщил юрист спортсмена. Позже информацию о втором гражданстве подтвердил и сам хоккеист.

"Какой паспорт иметь – это личное дело Евгения. Он отличный спортсмен и профессионал своего дела, который при первой возможности приезжает играть за российскую сборную. Да, он играет за океаном, наверное, ему так удобнее. Думаю, если бы я был на его месте, тоже играл бы за океаном, потому что касательно хоккея именно там сильнейшие люди. И из-за того, что у него есть американский паспорт, он хуже к России относиться не будет", – прокомментировал ситуацию Дмитрий Губерниев.

Удивил ажиотаж вокруг американского паспорта Малкина и советского хоккеиста Бориса Михайлова. "Лично я не вижу в этом ничего такого. У нас в России миллионы имеют двойное гражданство, и к ним никаких вопросов не возникает", - сказал заслуженный спортсмен. Михайлов напомнил, что Малкин никогда не отказывался от выступления за национальную сборную.

Многие российские звезды спорта и шоу-бизнеса имеют гражданство других стран. Более половины российских хоккеистов, играющих в НХЛ, передвигаются по миру с американским паспортом – по словам Ильи Ковальчука, так удобнее. Ожидает получения гражданства США и знаменитый Александр Овечкин.

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