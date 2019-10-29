"Великая и прекрасная": 84-летнюю Фрейндлих заметили в храме

Актриса умилила народ
84-летняя актриса Алиса Фрейндлих посетила церемонию крещения своей правнучки. Четырехмесячную Софью окунули в купель в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах.
Софья - дочка Анны Тарасовой, которая приходится внучкой Фрейндлих. На тожественное мероприятие пришли родные и близкие Тарасовой, а также ее супруга Алексея Мышинского.
Молодая мама выложил в Instagram фото, на котором Алиса Фрейндлих трогает ребенка за руку и то ли что-то ему говорит, то ли тянется для поцелуя. Малышка сидит на руках другой своей прабабушки. "По случаю нашего маленького дня рождения, 4 месяца, любимые прабабушки", - подписала снимок Тарасова.
Интернет-пользователи сочли эту фотографию чрезвычайно милой. По их мнению, Софии повезло иметь такую знаменитую прабабушку. Со временем девочка сможет гордиться редким кадром с народной артисткой СССР.
- Это останется в вашем семейном архиве и потом будет раритетом.
- Очень трогательно.
- Какие хорошенькие.
- Наследница великой и прекрасной.
- Какое чудо.
Отметим, что Алиса Фрейндлих была замужем трижды. Во втором браке у нее родилась дочь Варвара, которая тоже стала актрисой. Она родила от политика Сергея Тарасова дочь Анну и сына Никиту.