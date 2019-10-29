ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Великая и прекрасная": 84-летнюю Фрейндлих заметили в храме

15:28
  • вторник
  • 29 октября 2019

Актриса умилила народ

84-летняя актриса Алиса Фрейндлих посетила церемонию крещения своей правнучки. Четырехмесячную Софью окунули в купель в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах. 
Басилашвили, Фрейндлих и Пахмутова получили ордена от Путина

Софья - дочка Анны Тарасовой, которая приходится внучкой Фрейндлих. На тожественное мероприятие пришли родные и близкие Тарасовой, а также ее супруга Алексея Мышинского. 

Молодая мама выложил в Instagram фото, на котором Алиса Фрейндлих трогает ребенка за руку и то ли что-то ему говорит, то ли тянется для поцелуя. Малышка сидит на руках другой своей прабабушки. "По случаю нашего маленького дня рождения, 4 месяца, любимые прабабушки", - подписала снимок Тарасова. 

Интернет-пользователи сочли эту фотографию чрезвычайно милой. По их мнению, Софии повезло иметь такую знаменитую прабабушку. Со временем девочка сможет гордиться редким кадром с народной артисткой СССР. 

- Это останется в вашем семейном архиве и потом будет раритетом. 

- Очень трогательно. 

- Какие хорошенькие. 

- Наследница великой и прекрасной. 

- Какое чудо. 

Отметим, что Алиса Фрейндлих была замужем трижды. Во втором браке у нее родилась дочь Варвара, которая тоже стала актрисой. Она родила от политика Сергея Тарасова дочь Анну и сына Никиту. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.