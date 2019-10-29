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Приплыли: в одесский порт вошли 4 натовских корабля

15:23
  • вторник
  • 29 октября 2019

Ожидается прибытие генсека альянса

Генсека НАТО в Одессе встретят 4 корабля альянса. В черноморский порт прибыли минные тральщики. Они дождутся Йенса Столтенберга, который поднимется на борт 30 октября.
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"К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что эти корабли патрулируют Средиземное море в составе постоянной противоминной группы НАТО. В Одессу они прибыли "с дружественным визитом" и пробудут там неделю.

А у Йенса Столтенберга в армках его поездки на Украину запланирована встреча с представителями ВМС Украины. Встретится генсек альянса и со студентами академии этого рода войск.

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