Путин открыл памятник Примакову

Президент назвал его человеком огромного масштаба

Владимир Путин во вторник принял участие в открытии памятника Евгению Примакову. Церемония приурочена к 90-летию политика.

Путин назвал Евгения Примакова человеком огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы. Президент рассказал, что часто сам обращается к откровенным беседам с Примаковым. Он остается для Путина примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, благородства, надежности и порядочности.

"Многие люди в России и за рубежом помнят, думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, теплотой, осознанием уникальности, неповторимости его личности, его ума, таланта, знаний, мудрости и высокого человеческого достоинства", - сказал глава государства, передает ТВЦ.RU.

Монумент появился в сквере у здания Министерства иностранных дел. Решение об установке памятника было принято в феврале 2018 года. Автором стал скульптор Георгий Франгулян.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что Владимир Путин был хорошо знаком с Евгением Примаковым и всегда прислушивался к его мнению. По словам Дмитрия Пескова, глава государства высоко ценил заслуги политика перед страной.

Евгений Примаков в 1996-1998 годах возглавлял МИД России, затем возглавил правительство. Скончался 26 июня 2015 года.