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Невозмутимые российские продавцы спасли магазин от дерзкого ограбления (видео)

15:59
  • вторник
  • 29 октября 2019

Раскладке товара не помешал даже вооруженный человек

Под Воркутой 14-летний школьник с пневматическим пистолетом хотел ограбить магазин, но что-то пошло не так.
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Инцидент произошел в супермаркете в заполярном поселке Воргашор 28 октября. Подросток устремился к кассе и, размахивая оружием, потребовал деньги. Однако он выбрал неудачным момент для ограбления: в этот момент продавцы раскладывали поступивший в магазин товар и даже бровью не повели, чтобы выполнить его приказ. Более того, кассир магазина достала мобильный телефон и начала снимать происходящее на камеру.

Нерадивый грабитель не ожидал такого исхода и сдался. Как выяснилось, подросток обучается в школе по индивидуальному учебному плану, состоит на учете в органах полиции, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Теперь им займется Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия". Директор магазина, на который был совершен налет, пообещала премировать сотрудников за выдержку и самообладание.

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