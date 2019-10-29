Из гаража к свету: Зеленский сравнил Украину с Apple

Президенту Украины не дают покоя лавры Стива Джобса

Украина – как компания Apple. Та тоже начинала свой путь в гараже. Тпакие оригинальные ассоциации возникли у украинского президента Владимира Зеленского во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Мы действительно в очень непростом положении, но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже… Мы точно знаем, что после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход", — заявил украинский лидер. По словам президента, он настроен оптимистично относительно будущего Незалежной.

Владимир Зеленский пообещал собравшимся провести не "фасадную", а настоящую судебную реформу и справиться с коррупцией. А для всех инвесторов украинский президент, по его словам, создаст равные и единые правила игры.