Бывает с каждым: названы первые признаки инсульта

Врач Татьяна Батышева рассказала, как уберечь себя и близких

Полностью обезопасить себя от инсульта невозможно, но можно постараться минимизировать факторы риска возникновения. Об этом заявила заслуженный врач России Татьяна Батышева. Она также рассказала, как распознать инсульт.

В первую очередь, людям стоит обратить внимание на внезапное онемение или слабость на лице, в руке, ноге, чаще в одной половине тела, ухудшение зрения на один или оба глаза, головокружение, расстройство координации и равновесия, потеря способности говорить или понимать смысл речи окружающих людей, сильная головная боль, спутанность сознания.

По словам врача, чтобы избежать страшного недуга, россиянам нужно избавиться от вредных привычек (курение, алкоголь), правильно питаться, взять под контроль свой вес и артериальное давление, а также минимизировать травмы и инфекционные заболевания.

Батышева рассказала, что многие люди, пережившие инсульт, не знают о том, что с ними произошло. "Кому-то вдруг стало плохо, помутилось сознание, но через несколько минут прошло. Люди не обращали внимания на свое на несколько минут ухудшившееся состояние и спокойно продолжали заниматься своими делами. А затем приходила беда", - цитирует ее "Вечерняя Москва".

В случае инсульта она посоветовала немедленно вызвать скорую помощь и положить больного так, чтобы его голова была приподнята примерно на 30 градусов.

Видео: москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен