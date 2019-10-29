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Тарасов раскрыл подробности развода с Бузовой

16:00
  • вторник
  • 29 октября 2019

Брачный договор избавил его от проблем

32-летний футболист Дмитрий Тарасов рассказал о разводе с певицей Ольгой Бузовой, с которой он прожил в браке четыре года. 
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Скандально известная звезда обвиняет Тарасова в неверности и жадности. По ее словам, при разводе спортсмен забрал у нее дом и машину. Экс-игрок "Зенита" эти обвинения категорически отвергает. Он заявил в интервью на YouTube-канале "Всему Головин", что Бузова даже не жила в его подмосковном особняке, который сейчас выставлен на продажу. Артистка якобы была тут лишь один раз во время ремонта. "Первый, кто здесь жил, это моя нынешняя супруга", - сказал Дмитрий Тарасов.

Если верить футболисту, Ольга Бузова не могла претендовать на какую-либо недвижимость при разводе. "У нас был брачный договор. У меня не было с ней проблем. Я сказал: "Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи столько тебе нужно. Но найди квартиру, я тебе буду ее снимать", - вспоминает Тарасов. Он опроверг слухи о том, что он попросил неких кавказцев выселить ее из дома. 

Тарасову также задали вопрос о его отношении к творчеству бывшей жены. "Когда я попадаю на ее песни по радио, то переключаю их. Кому она посвящает новые треки? Не знаю", - сказал футболист. 

Напомним, брак Тарасова и Бузовой продлился с 2012 по 2016 годы. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко, которая ждет от него второго ребенка. 

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