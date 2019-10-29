ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев проведет боевые пуски ракет у берегов Крыма

15:54
  • вторник
  • 29 октября 2019

Стрелять собираются из С-300

Тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов "Бук М1" и С-300ПТ пройдут с 31 октября по 4 ноября. Маневры запланированы на испытательном полигоне ВСУ "Ягорлык".
Россия проведет маневры с участием 100 боевых самолетов ВВС

"С 31 октября по 4 ноября 2019 …пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет в зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - говорится в сообщении пресс-службы командования воздушных сил Украины.

Стрельбы пройдут в акватории Черного моря у побережья Херсонской области. Местных жителей через председателей местных советов уже предупредили, что в эти дни запрещено находиться на территории полигона – а после стрельб не надо подбирать обломки ракет или беспилотников.

Читайте также:
Новости по теме
ЗРК С-300
ЗРК С-300
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.