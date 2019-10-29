Киев проведет боевые пуски ракет у берегов Крыма

Стрелять собираются из С-300

Тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов "Бук М1" и С-300ПТ пройдут с 31 октября по 4 ноября. Маневры запланированы на испытательном полигоне ВСУ "Ягорлык".

"С 31 октября по 4 ноября 2019 …пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет в зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - говорится в сообщении пресс-службы командования воздушных сил Украины.

Стрельбы пройдут в акватории Черного моря у побережья Херсонской области. Местных жителей через председателей местных советов уже предупредили, что в эти дни запрещено находиться на территории полигона – а после стрельб не надо подбирать обломки ракет или беспилотников.