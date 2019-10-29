Мат, виски, хаос: сходивших на концерт Наргиз россиян взяла оторопь

К концу выступления зал покинула треть зрителей

Разорвавшая контракт с продюсером Максимом Фадеевым Наргиз Закирова отправилась в самостоятельное турне по российским городам.

Но не везде певицу встречают с распростертыми объятьями. Так, например, уссурийцам не понравилась подача концерта, прошедшего в Доме офицеров. Зрители обвинили певицу в пьянстве на сцене (Наргиз вышла с бутылкой виски) и были шокированы матерным репертуаром артистки. Кроме того, Наргиз попросила людей спуститься с балконов и пересесть поближе, чтобы "устроить кураж".

"Когда она вышла на сцену с бутылкой виски, мы поняли, что что-то не так. Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Вместо известных своих песен пела какой-то рок, с матами. Зрители были в шоке", - пожаловалась одна из посетительниц концерта. (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.)

Концерт начался с опозданием, во время выступления раздосадованные зрители начали покидать зал - к концу мероприятия он пустовал на треть, пишет UssurMedia.ru. Однако не все зрители поддержали волну негатива, обрушившуюся на Наргиз. Многие напомнили, что Закирова была настоящей рок-певицей до творческого союза с Фадеевым и сейчас она возвращается к своим истокам.

"Она рок, а не попса, ходите на Бузову тогда!"

"Наргиз в начале выступления сразу предупредила, что это будет абсолютно другой формат и не все поймут. Да, была одна песня с нецензурной лексикой, но перед ее началом артистка предупредила об этом. Да, она пила виски прямо на сцене, а не прячась за кулисами, как это делают другие "звезды".

"Две песни были с матами - это правда. Но пьяной она не была. Человек работал на разрыв – молодец"

Напомним, Наргиз Закирова и Максим Фадеев расстались в конце лета. Однако мирно расторгнуть сотрудничество певица и продюсер не смогли. Говорилось, что Фадеев расторг контракт с Наргиз из-за ее срывов: у певицы якобы были проблемы с алкоголем, из-за чего постоянно отменялись гастроли. Артистка в ответ во всех бедах обвинила продюсера.

В пику Фадееву Закирова спешно записала новый альбом, синглом которого стала песня "Мама", и объявила, что отправится в тур по России. Гастроли стартовали 3 октября в Кирове, они охватят 20 городов и продлятся до декабря.