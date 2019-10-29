Участника беспорядков в Москве объявили в международный розыск

Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на подписку о невыезде

Фигуранта дела о беспорядках в Москве Айдара Губайдулина объявили в международный розыск после того, как он покинул Россию, несмотря на запрет суда. Следствие полагает, что во время несогласованной акции протеста 27 июля мужчина бросил бутылку в полицейского.

О том, что Губайдулина объявили в розыск, "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Басманного суда. Ранее в этот суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте фигуранта "дела 27 июля".

Участник беспорядков покинул Россию на прошлой неделе. Он написал об этом в соцсети и отметил, что в ближайшие годы не собирается возвращаться. До этого он был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Следственный комитет показал видео нападений на сотрудников Росгвардии во время беспорядков в Москве.