"Мне 42-й год, я же не лох": Зеленского унизили в Мариуполе

Для президента включили песню с аналогичными словами

Цитаты из перепалки Владимира Зеленского с одним из радикалов во время поездки президента в поселок Золотое ушли в народ и стали играть против него самого. Во вторник главу государства встречали в Мариуполе напоминаем о сомнительных высказываниях.

Зеленский приехал в город для участия в инвестиционном форуме. На пути следования его кортежа неизвестные растянули два ярко-зеленых баннера со словами "Мне 42-й год! Я же не лох". Кроме того, участники акции включили песню с аналогичными словами.

Видел ли Владимир Зеленский баннеры - не сообщается. По данным местных СМИ, среди участников акции был замечен лидер мариупольских националистов.

В минувшую субботу Владимир Зеленский посетил поселок Золотое в Донбассе. Там он вступил в перепалку с одним из добровольцем. Когда речь зашла об акциях против разведения сил на линии соприкосновения, Зеленский вышел из себя.

"Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит", - заявил глава государства.

"Я вам не лох какой-то": видео общения Зеленского с националистами на передовой