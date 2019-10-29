Какая погода ждет москвичей в День народного единства

4 ноября может побить температурный рекорд

Тепло вернется в Москву ко Дню народного единства, который будут отмечать 4 ноября.

Холода сохранятся вплоть до конца недели, а с понедельника начнется "существенное потепление" – воздух прогреется до 12 градусов.

Не исключено, что будут побиты новые температурные рекорды, отметил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Роструд напоминает, что по случаю Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня: субботу (2 ноября), воскресенье (3 ноября) и понедельник (4 ноября). Таким образом, следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной.