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Минобороны опровергло обстрел российского патруля в Сирии

17:35
  • вторник
  • 29 октября 2019

Российские военные не пострадали

Рядом с бронеколонной российской военной полиции на сирийско-турецкой границе прогремел взрыв. Пострадало 6 человек, но наших военнослужащих среди них нет, передает "ТВ Центр". Минобороны сообщило, что это был не обстрел, а срабатывание самодельного взрывного устройства, заложенного у дороги.

В ведомстве также подтвердили, что среди бойцов российской военной полиции пострадавших нет, вся техника исправна, а провокация неустановленных лиц на границе оказалась безуспешной.

Инцидент произошёл у погранперехода ад-Дербасийя, где российские и турецкие военные готовились начать согласованное патрулирование части сирийско-турецкой границы в соответствии с меморандумом, подписанным президентами России и Турции на встрече в Сочи 22 октября. Как сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу, отвод вооружённых подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, предусмотренный сочинскими договорённостями, завершён досрочно.

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