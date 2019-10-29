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"Великий гражданин России": Путин призвал беречь наследие Примакова

18:06
  • вторник
  • 29 октября 2019

В понедельник в Москве открыли памятник советскому политику

Памятник известному российскому и советскому политику, дипломату, экономисту Евгению Примакову открыли в Москве в день его 90-летия. В торжественной церемонии приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин. Четыре каменных обелиска, которые окружают скульптуру, символизируют разные сферы деятельности Примакова - науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве. Владимир Путин подчеркнул, что на каждом этапе своей жизни Евгений Максимович выше всего ставил интересы Отечества.
Путин открыл памятник Примакову

Идею установить памятник Евгению Примакову в небольшом сквере напротив здания МИД год назад подал Сергей Лавров. Столичные власти ее поддержали. И вот сегодня, когда Евгению Максимовичу исполнилось бы 90, этот четырехметровый монумент торжественно открыли. На церемонию приехали десятки людей. Политики, дипломаты, ученые, а также президент.

"Я сам часто обращаюсь к нашим с ним встречам, откровенным беседам. Он остается и для меня примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине. Примером благородства, надежности и порядочности. На каждом этапе своей большой и насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества. Никогда не стремился кому-то угодить. Не боялся сложных задач. Решал их профессионально, спокойно и убедительно. Умел проявить волю, когда требовалось и найти баланс", - заявил Владимир Путин.

 

Дипломат, ученый, политик. На самом деле Примаков еще при жизни сумел воздвигнуть себе памятник своими делами. Будучи гражданским, он смог завоевать заслуженное уважение и признание в Службе внешней разведки, которую возглавлял с 1991 по 1996 годы. Отлично проявил себя и на посту премьер-министра, который он занял в сложнейший для России период. Тотальное обнищание. Экономика на дне. За девять месяцев правительству Примакова, казалось, удалось тогда невозможное - удержать страну у края пропасти.

"Существует вот сейчас, еще продолжает существовать, формула, как недавно один политический деятель выразился, деньги - криминал - деньги. Мы от этого отойдем и не допустим этого", - сказал Евгений Примаков.

Свои профессиональные качества и опыт Примаков применил и на посту министра иностранных дел. Именно он дал старт работе над треугольником Москва-Пекин-Дели, из которого сегодня вырос БРИКС. Именно Примаков после беспросветной "козыревщины" начал возвращать России уважение на международной арене, утвердив в работе нашего МИД главный принцип - национальные интересы превыше всего. Востоковед, арабист. Евгений Максимович, всегда понимал, что мир гораздо сложнее любых шаблонов, уже тогда сформулировав его будущие принципы развития.

Видео: мемориальную доску Евгению Примакову открыли в Москве

"Обладая даром провидца, он прекрасно понимал, что устойчивой политика может быть только если она опирается на реалии современного мира. Он предсказал реалии многополярности, когда в мире появятся новые центры экономического роста, финансового могущества и, соответственно, политического влияния. Такие центры появились. Сейчас многополярный мир – это объективная реальность, которая формируется на наших глазах", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Примакова по праву называли провидцем. Такие люди на службе у государства - вообще редкость. И России безусловно повезло, что Примаков  у неё был.

"В первую очередь - это человек, который отдал себя стране. Это человек, который до конца своей жизни подчеркивал, что нашей стране повезло. И он видел будущее нашей страны с Путиным. И он всегда говорил, что нам необходимо помогать президенту каждому на своем участке. Потому что в Путине он видел развитие и спасение России", - указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

 

Да, и сам президент, как он сегодня признался, много времени уделял общению с Примаковым, прекрасно понимая, насколько его опыт может быть полезен в решении государственных проблем, как внутри страны, так и на международной арене.

"Считаю глубоко символичным, что памятник Евгению Максимовичу Примакову установлен рядом с МИД. Наша общая обязанность - беречь его наследие. Всегда слышать голос Примакова. И я очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России", - заявил Путин.

Великом гражданине, который полностью отдал себя служению государству и по праву занял место на бронзовом постаменте.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, "ТВ Центр", Москва.

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Памятник государственному деятелю, политику Евгению Примакову
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Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника государственному деятелю, политику Евгению Примакову
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