Рассекречены документы о создававших советскую атомную бомбу немцах

В атомной отрасли после войны трудились 300 немецких ученых

"Росатом" опубликовал ранее засекреченные данные о немецких ученых, которые принимали участие в создании ядерной бомбы в СССР. На сайте госкорпорации можно увидеть так называемые "анкеты специального назначения", которые заполняли ведущие специалисты из Германии, прибывшие на работу в Советский союз после окончания Великой Отечественной войны. Всего в страну переехали семь тысяч немцев, триста человек были заняты в атомной отрасли. Среди них был и нобелевский лауреат Густав Герц.

Пожелтевшие от времени анкеты специального назначения заполнены аккуратным почерком. Такой документ составлялся на каждого ученого, прибывающего в Советский союз. Красное знамя Победы еще не развивалось над Рейхстагом, а между Вашингтоном, Лондоном и Москвой уже шла борьба за научный потенциал Третьего Рейха.

"В ходе войны Третий Рейх пытался создать так называемое "Оружие возмездия", которым для них могла бы стать атомная бомба, а при тех средствах доставки, которыми располагал рейх, скажем баллистические ракеты и тяжелые бомбардировщики, которые они проектировали, это могло бы стать фатальным для союзников", - говорит военный эксперт Никита Буранов.

"Скрепка" и "Беспросветность" - названия американских военных операций по вербовке ученых. В обход решений Ялтинской и Потсдамской конференций. Начало Холодной войны, Советский союз был вынужден ответить. В 1946 году принято решение перевезти специалистов и технику в СССР. Ученым и членам их семей разрешили взять с собой личные вещи и даже мебель.

"18 февраля 1946 года из Германии была вывезена семья профессора Хайнца Позе — жена Луиза и пятеро детей, и поселена на даче бывшего наркома Ягоды. Дача находилась рядом с посёлком Озёры Одинцовского района. Отсюда 5 марта 1946 года профессор Позе выезжал в командировку в Германию, где вместе с генералом Кравченко и майором Качкачяном проводил поиск и подбор специалистов, оборудования и расходных материалов для создаваемого научно-исследовательского центра по ядерным вопросам" (из воспоминаний участников тех событий).

Ключевой критерий, конечно, - благонадежность. Не зря среди вопросов в анкете: "Принадлежали ли вы к политическим партиям и организациям?" Переехали в СССР 7 тысяч человек. Лишь 300 работали в атомной сфере. Вопреки расхожему мнению, это не был труд военнопленных. Государственное довольствие - от 3 до 10 тысяч рублей, ну а для ведущих умов еще и практически санаторные условия.

Для нобелевского лауреата Густава Герца под Сухуми даже собственный институт "Г" организовали. Николауса Риля советские коллеги называли Николаем Васильевичем. В 1949-м после успешного испытания первого атомного заряда, он в числе 36 ведущих ученных был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Единственный среди иностранцев. Получил Риль и Сталинскую премию первой степени — высшую государственную награду СССР в области науки и техники. Барона Манфреда фон Арденне называли любимым физиком Гитлера. В Советском союзе ученый руководил лабораторией "А", среди разработок которой - новый мощный источник ионов и получение изотопа лития-6, необходимого для создания термоядерных зарядов. Все это приблизило советских физиков к созданию атомного оружия и установления в мире ядерного паритета.

"Обе новые страны, обе новые сверхдержавы США и СССР использовали труд немецких ученых, но все же в СССР и в США основной вклад внесли свои ученые, не немцы. Я хотел бы подчеркнуть, что создание атомной бомбы — это, скорее, прерогатива наших ученых при помощи немецких коллег", - говорит историк Буранов.

Среди кипы документов с протокольными формулировками, пожалуй, самая человечная — лаконичная пометка "Выехал". Несмотря на то, что немецкие ученные участвовали в создании секретных проектов, многие из которых до сих пор тайна, советские власти позволили им вернуться домой.

Матвей Шестаков, Юлия Стёпина, "ТВ Центр".