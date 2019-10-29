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Путин похвалил Кубу за решение экономических проблем

18:07
  • вторник
  • 29 октября 2019

Президент Кубы впервые посетил Москву

Владимир Путин принял в Кремле кубинского коллегу Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который находится в России с рабочим визитом. Кубинский лидер, ранее возглавлявший республику как председатель Госсовета, впервые прибыл в нашу страну в статусе президента. Этот пост закреплен в новой конституции Кубы, отмечает "ТВ Центр".

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Владимир Путин в начале встречи поздравил Диас-Канеля с избранием на эту должность. Глава российского государства подчеркнул, что контакты на высшем уровне между двумя странами продолжаются на постоянной основе, Россия и Куба также активно сотрудничают и поддерживают друг друга на международной арене. 

"В России всегда с особой симпатией относились к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике. И с удовольствием отмечаю, что в прошлом году у нас наметился рост товарооборота - сразу на 33%. Понятно, что в таких условиях, в которых находится Куба, непросто решать экономические, социальные вопросы. Но вам это всё удается. Мы рады дальнейшему укреплению кубинской государственности. И рады вас видеть в Москве", - сказал Владимир Путин.

Переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем провёл и российский премьер-министр. В центре внимания - совместные проекты в сфере торговли, инвестиций и энергетике. В ходе встречи Дмитрий Медведев пригласил главу республики в следующем году посетить Москву и принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Великой Победы.

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