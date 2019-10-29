"Действительно плохо было": появилась официальная информация о состоянии Фадеева

Продюсер поблагодарил фанатов за поддержку

Продюсер Максим Фадеев подтвердил, что ему стало плохо на днях. Ранее о его здоровье забеспокоились фанаты.

"Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось, и я уже во всю работаю", - написал он в инстаграме. Музыкант также напомнил фанатам о его грядущем концерте, передает argumenti.ru.

Что именно произошло с продюсером, никто не знает. СМИ пишут, что у него мог быть сердечный приступ. По признанию самого Фадеева, у него с детства были проблемы со здоровьем.

По слухам, в октябре у Фадеева произошел приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Продюсер отказался от госпитализации и лечится дома под присмотром врачей.

Ранее Фадеев прекратил сотрудничество с певицей Наргиз Закировой. Мирно разойтись у музыкантов не получилось: он обвинил ее в алкоголизме, а она в ответ сравнила работу с Фадеевым с нахождением в тюрьме.

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