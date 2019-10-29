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Убил и съел собутыльников: опубликовано видео с архангельским каннибалом

17:10
  • вторник
  • 29 октября 2019

Обвиняемый жил в квартире одного из погибших

Житель Архангельска предстанет перед судом по обвинению в каннибализме. Как выяснило следствие, 51-летний мужчина убил и съел трех знакомых.

Жуткие преступления архангелогородец совершил в 2016-2017 годах. Жертвами каннибала стали трое мужчин, с которыми в разное время он распивал спиртное. По данным следователей, преступник убивал заснувших собутыльников, расчленял тела и частично съедал. Остальное он выбрасывал в местные водоемы.

Сложность в расследовании заключалась в том, что у двоих погибших не было родственников, а третьего считали уехавшим на заработки. Установить личности погибших удалось лишь благодаря сложным экспертизам.

"Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын якобы уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего", - сообщили в Следственном комитете.

Следователи также выяснили, что житель Архангельска регулярно убивал в пищу кошек, собак, птиц и других мелких животных. Судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым и психически здоровым. Дело уже передано в суд, обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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