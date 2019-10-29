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СМИ назвали виновницу смерти Началовой

17:23
  • вторник
  • 29 октября 2019

Певицу подставил близкий человек

"Сестричку" и пиар-директора Юлии Началовой Анну Исаеву заподозрили в том, что она приблизила смерть своей подопечной.

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Как ранее писали СМИ, прошлым летом Началова была у гадалки, которая предупредила ее о скорой смерти. Ее кончину якобы приближает наложенная близкой подругой порча. Ясновидящая в подробностях описала внешность женщины, которая сглазила ее. Источники "Собеседника" утверждают, что в ней Началова признала Исаеву, с которой близко дружила более 10 лет.

И действительно, об Исаевой не было слышно все время, пока Началова была жива, а как только она отошла в мир иной, Анна тут же активизировалась: начала давать интервью, помогать с похоронами и опровергать всевозможные слухи.

В свою очередь Исаева поспешила опровергнуть информацию о причастности к смерти Началовой, активно муссируемую в СМИ.

"Никто из нас не верил, что она уйдет. Более того, я до сих пор не могу свыкнуться с тем, что Юльки с нами нет. Каждый день натыкаюсь в телефоне на ее фотографии и видео и плачу. Когда я узнала о том, какие сплетни ходят в шоубизнесе, я была в ужасе", - отметила пиар-директор.

Исаева утверждает, что знает о подруге, о которой рассказала Началовой ясновидящая, но это 100% не она.

"Я лично помогла этой девушке вернуться в семью после смерти Юли и реабилитировать ее отношения с родными певицы. Потому что я никогда не верила в слова этой ясновидящей и всегда считала их ссору наговором", - подчеркнула Исаева.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище. У певицы осталась 12-летняя дочь Вера от второго брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с родителями Началовой.

Видео: Юлию Началову сгубила черная магия

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