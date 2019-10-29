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Саакашвили и Сенцов отпраздновали новоселье

17:59
  • вторник
  • 29 октября 2019

Грузино-украинский политик осел в Одессе

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приобрел квартиру в центре Одессы.
Что ждать от вернувшегося на Украину Саакашвили

На днях политик справил новоселье, на которое пригласил осужденного в России режиссера Олега Сенцова, сатирика Валерия Хаита, актера Олега Филимонова. Веселая компания собралась за столом с закусками, вином и травила анекдоты.  

Саакашвили отметил, что Сенцов является для него эталоном украинского человека.

"Маленькая квартира с огромным балконом на последнем этаже. Новоселье у Мишико", - прокомментировал общую фотографию с Саакашвили украинский режиссер.

Из Грузии Саакашвили уехал в 2013 году – к власти в стране пришла партия "Грузинская мечта", у которой к бывшему президенту накопилось много вопросов. Против политика на родине возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден. Власти Грузии заявляли, что задержат Саакашвили, как только он пересечет границу.

В украинскую политику Михаил Саакашвили пришел весной 2015 года. Занимавший в ту пору пост президента Незалежной Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Осенью 2016-го политики рассорились: Порошенко заявил, что экс-президент Грузии не справляется со своими обязанностями. Саакашвили уволили, а позже и лишили украинского гражданства.

28 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ экс-президента Петра Порошенко, в результате чего Саакашвили разрешили вернуться на Украину. Экс-президент Грузии прилетел в Незалежную на следующий день.

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Саакашвили и Сенцов отпраздновали новоселье
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