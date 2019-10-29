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Актер из сериала "Мент в законе" обчистил салон сотовой связи

18:16
  • вторник
  • 29 октября 2019

Он вынес полмиллиона рублей

Российский актер Василий Шендаров, известный зрителям по роли в сериале "Мент в законе", стал фигурантом уголовного дела.
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Проблемы с актерской карьерой толкнули его на преступление: 24-летний актер решился на ограбление салона сотовой связи "Билайн" в подмосковном Голицыно – в этом офисе Василий работал последнюю неделю.

Во время своей смены молодой человек вскрыл металлический сейф и вынес из него 500 тысяч рублей, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Вскоре Шендарова задержали, он сознался в преступлении. Теперь в отношении звезды сериала "Мент в законе" возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в крупном размере".

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