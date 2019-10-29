Принцесса Диана подверглась болезненным унижениям

Мать леди Ди довела ее до слез

Принцессу Диану унижала собственная мать, Фрэнсис Шэнд Кидд. Она не поддержала дочь в тот момент, когда Спенсер была очень уязвима.

Об этом малоизвестном факте фанаты узнали после выхода документального фильма "Злобная мачеха принцессы Дианы". В фильме в основном речь шла о второй жене отца Дианы – Рейн Спенсер, но, как оказалось, ее родная мать тоже была непростым человеком.

После развода с принцем Чарльзом Диана пыталась построить личное счастье с мусульманами египетским кинопродюсером Доди Аль-Файедом и пакистанским хирургом Хаснатом Ханом. Мать принцессы не одобрила выбор дочери и регулярно ей высказывала свое отношение по телефону.

Однажды бывший дворецкий Пол Баррелл проходил мимо комнаты Дианы и услышал всхлипывания – принцесса разговаривала с матерью по телефону, скорчившись посреди комнаты - ей было очень больно слушать такие слова от родного человека. Леди Ди подозвала слугу поближе, чтобы тот мог слышать, что говорила на том конце провода ее мать.

"Я вырастила шлюху, которая путается с мусульманскими мужчинами. Тебе должно быть стыдно за себя", - процитировал слова Шэнд Кидд дворецкий.

Принцесса Уэльская не смогла сдержать слез. Спустя несколько месяцев после этого разговора Диана погибла в автокатастрофе.

Принцесса Диана скончалась в Париже 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Сообщалось, что возлюбленный принцессы Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли мгновенно. Диана скончалась в госпитале двумя часами позднее.

До сих пор причины ДТП вызывают сомнения, порождая множество теорий. Выжил только телохранитель Тревор Рис-Джонс, однако позже он заявил, что не помнит подробности событий.