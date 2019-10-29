Цифра на страже жилья: как уберечь квартиру от мошенников

Нотариус уверен, что сейчас у мошенников мало шансов

Нотариус, член комиссии по методической работе Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин заявил ТВЦ.RU, что сегодня у мошенников нет шансов отобрать чью-либо квартиру по бумаге с поддельной нотариальной печатью. Им мешают цифровые технологии. Что касается аферистов, задержанных в Москве по подозрению в присвоении 15 квартир по поддельным завещаниям, то дело против них возбудили по архивным документам, объяснил Сагин.

"До сих пор обнаруживаются случаи 10-15-летней давности, когда мошенникам удавалось обмануть регистраторов или граждан с помощью поддельных документов, якобы удостоверенных нотариусом. Когда такие случаи выявляются, по ним, конечно же, проводятся следственные действия, как мы и видим в данном случае. Дела возбуждены по архивным документам. Но сейчас современный нотариат и его цифровые системы гарантируют полную защиту нотариального акта от подделки", - сказал Александр Сагин.

Он напомнил, что с 2014 года сведения о каждом удостоверенном нотариусом документе вносятся в специальную базу данных - Единую информационную систему нотариата (ЕИС). Хранящиеся в ней данные невозможно изъять, подделать или удалить.

"ЕИС позволяет не только быстро найти сведения о первоначальном документе (например, завещании), но и отследить все изменения, которые происходили с ним после удостоверения. Так, человек, решивший распорядиться имуществом на случай смерти, может в любой момент прийти к нотариусу и изменить содержание своего завещания, либо вовсе отменить документ. Все эти действия сразу же отображаются в системе и видны всем ее пользователям", - говорит Сагин.

Проверить подлинность документа могут, в частности, нотариусы, сотрудники Росреестра, МВД, Пенсионного фонда и налоговых органов. Они за считанные минуты могут выявить поддельную бумагу, направив электронный запрос нотариусу.

"Те же документы, которые действительно удостоверялись нотариусом, отвечают всем требованиям закона и содержат достоверные сведения. На защиту таких гарантий направлен в том числе и принцип полной имущественной ответственности нотариуса. Если нотариус ошибся в документе, пострадавший от этого клиент совершенно точно получит полное возмещение ущерба, даже если речь идет о многомиллионных суммах", - рассказал ТВЦ.RU Александр Сагин.

Подробности дела о мошенниках, которые присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, смотрите в видео:

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