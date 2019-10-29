ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цифра на страже жилья: как уберечь квартиру от мошенников

19:39
  • вторник
  • 29 октября 2019

Нотариус уверен, что сейчас у мошенников мало шансов

Нотариус, член комиссии по методической работе Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин заявил ТВЦ.RU, что сегодня у мошенников нет шансов отобрать чью-либо квартиру по бумаге с поддельной нотариальной печатью. Им мешают цифровые технологии. Что касается аферистов, задержанных в Москве по подозрению в присвоении 15 квартир по поддельным завещаниям, то дело против них возбудили по архивным документам, объяснил Сагин.

Аферисты присваивали квартиры умерших москвичей более 10 лет
Стали известны подробности дела о "квартирных аферистах"

"До сих пор обнаруживаются случаи 10-15-летней давности, когда мошенникам удавалось обмануть регистраторов или граждан с помощью поддельных документов, якобы удостоверенных нотариусом. Когда такие случаи выявляются, по ним, конечно же, проводятся следственные действия, как мы и видим в данном случае. Дела возбуждены по архивным документам. Но сейчас современный нотариат и его цифровые системы гарантируют полную защиту нотариального акта от подделки", - сказал Александр Сагин.

Он напомнил, что с 2014 года сведения о каждом удостоверенном нотариусом документе вносятся в специальную базу данных - Единую информационную систему нотариата (ЕИС). Хранящиеся в ней данные невозможно изъять, подделать или удалить.

"ЕИС позволяет не только быстро найти сведения о первоначальном документе (например, завещании), но и отследить все изменения, которые происходили с ним после удостоверения. Так, человек, решивший распорядиться имуществом на случай смерти, может в любой момент прийти к нотариусу и изменить содержание своего завещания, либо вовсе отменить документ. Все эти действия сразу же отображаются в системе и видны всем ее пользователям", - говорит Сагин.

Проверить подлинность документа могут, в частности, нотариусы, сотрудники Росреестра, МВД, Пенсионного фонда и налоговых органов. Они за считанные минуты могут выявить поддельную бумагу, направив электронный запрос нотариусу.

"Те же документы, которые действительно удостоверялись нотариусом, отвечают всем требованиям закона и содержат достоверные сведения. На защиту таких гарантий направлен в том числе и принцип полной имущественной ответственности нотариуса. Если нотариус ошибся в документе, пострадавший от этого клиент совершенно точно получит полное возмещение ущерба, даже если речь идет о многомиллионных суммах", - рассказал ТВЦ.RU Александр Сагин.

Подробности дела о мошенниках, которые присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, смотрите в видео:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Цифра на страже жилья: как уберечь квартиру от мошенников
Цифра на страже жилья: как уберечь квартиру от мошенников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.