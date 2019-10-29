"Я планирую выходить из рамок": Наргиз оправдалась за "пьяный" концерт

Клевета - дело рук недоброжелателей

Российская певица Наргиз Закирова прокомментировала информацию о якобы скандальном концерте в Уссурийске.

По словам артистки, она не была пьяной во время выступления, а зал был заполнен на 95%. Все эти информационные вбросы – дело рук недоброжелателей Наргиз, однако их имена она отказалась раскрывать.

"Я прекрасно знаю, откуда дует ветер с этими заказными статейками. Могли бы что-то новое придумать, а то все пьяная и пьяная. Конечно, это все неправда", - объяснила Наргиз агентству URA.RU.

Информация относительно просьбы спуститься с балконов и "устроить кураж" соответствует действительности. Наргиз хочет строить свои выступления на тесном контакте со зрителями, чтобы они чувствовали себя раскрепощенно.

"Вся программа сделана так, чтобы зрители вместе с нами пели и танцевали. Я планирую выходить из рамок "сидячего зала", - подчеркнула артистка.

Ранее издание UssurMedia написало, что треть зала ушло с концерта Наргиз в Уссурийске. Зрители были разочарованы пьянством певицы на сцене, матерным репертуаром и атмосферой хаоса.