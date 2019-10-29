Назвавшего русский язык убогим профессора ВШЭ загнали под лавку

Филолога послали слушать "Дорожную" Ленинграда

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, за что собрал вагон негативных комментариев в социальных сетях.

Филолог и профессор считает, что русские не толерантны к другим языкам, а в многонациональной Москве продаются газеты только на русском языке.

"В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", - написал он в Facebook.

В комментариях под постом подписчики Гусейнова оставили множество негативных комментариев.

Странно, как филолог может называть язык убогим и клоачным?

Вы правда профессор ВШЭ или рядом в палаточке арбузами торгуете?

Таким "профессорам" надо ехать на родину и развивать родной язык, а не общаться в "этой" стране на ненавидимом ими русском.

Один из пользователей лаконично оставил ссылку на песню группы "Ленинград" – "Дорожная".