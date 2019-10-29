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Назвавшего русский язык убогим профессора ВШЭ загнали под лавку

20:20
  • вторник
  • 29 октября 2019

Филолога послали слушать "Дорожную" Ленинграда

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, за что собрал вагон негативных комментариев в социальных сетях.

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Филолог и профессор считает, что русские не толерантны к другим языкам, а в многонациональной Москве продаются газеты только на русском языке.

"В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", - написал он в Facebook.

В комментариях под постом подписчики Гусейнова оставили множество негативных комментариев.

Странно, как филолог может называть язык убогим и клоачным?

Вы правда профессор ВШЭ или рядом в палаточке арбузами торгуете?

Таким "профессорам" надо ехать на родину и развивать родной язык, а не общаться в "этой" стране на ненавидимом ими русском.

Один из пользователей лаконично оставил ссылку на песню группы "Ленинград" – "Дорожная".

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