Путин поддержит празднование 270-летия МГУ

Президент России обсудил это на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим

Планы развития МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Путин обсудил во вторник с ректором Виктором Садовничим. В частности, говорилось о реализации проекта научно-технологической "Долины МГУ".

По словам ректора, строительство начнется в начале нового года. В нем примут участие 80 российских компаний. Комплекс, располагающий самой передовой материально-технической базой, появится в непосредственной близости от учебных корпусов. "Долина" должна стать местом, где на основе взаимодействия науки и бизнеса будут создаваться новые технологии.

Садовничий также рассказал о программе помощи в создании научно-образовательных центров на местах, передает "ТВ Центр". Он напомнил, что ранее МГУ уже подписал соответствующие соглашения с 11 регионами. В ближайшее время планируется подписать еще пять таких документов.

Ректор МГУ на встрече попросил президента подготовить указ о праздновании 270-летия университета. Путин поддержал эту просьбу. "Хорошо", - сказал глава государства.