Подробности операции по разведению сил в Донбассе

В Золотом до сих пор остаются радикалы

В Донбассе началось разведение сил в районе города Золотое. Процесс должен занять три дня. Планируется, что в ближайшее время отводить войска начнут и в Петровском. Информация о решении Киева исполнить свои обязательства стала неожиданностью для ополченцев, которые были готовы к разведению сил еще 7 октября. В то же время в Золотом, вопреки приказу президента Зеленского, до сих пор остаются радикалы, в город стянуты дополнительные силы полиции.

В час дня сигнальная ракета взлетела в воздух в зоне разграничения в районе города Золотое Луганской области. Процесс разведения сил и вооружений сторон конфликта в Донбассе начался, заявили в МИД ЛНР. Хотя для самопровозглашенной республики это и стало сюрпризом. О том, что Киев начал исполнять хоть какие-то договоренности, достигнутые 1 октября в Минске, власти ЛНР узнали меньше, чем за два часа до начала мероприятия. О старте отвода войск неожиданно объявил глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко.

"В Золотом последние обстрелы были 17 октября, то есть, больше десяти дней назад. То есть, семь дней мы выдержали, передали ОБСЕ, что мы готовы, дали день на подготовку и начинаем разведение. Дальше будет Петровское", - сообщил он.

Вроде бы как начавшееся разведение сил займет три дня в Золотом Луганской области, а в течение семи-десяти дней процесс может быть запущен в Петровском Донецкой области. Так говорит МИД Украины. Окопавшиеся здесь представители Нацкорпуса выразили намерение остаться на этих территориях. Несмотря на то, что сложить оружие их уговаривал лично президент Зеленский. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале с говорящим названием "Последний блокпост. Нет капитуляции".

"В соответствии с Конституцией, мы имеем право находиться в любой точке Украины, не нарушая закон. Также мы имеем право защищать территориальную целостность Украины", - говорится в нем.

Националисты утверждают: даже если власть отведет войска, они останутся для защиты местных жителей. Правда, мнение этого самого населения, похоже, их мало интересует. Жители подконтрольной Киеву части Золотого в соответствующей петиции попросили главу государства убрать незаконные боеподразделения из населенного пункта. Люди устали от преступлений представителей Нацкорпуса и ветеранов батальона "Азов". Разгул добровольческих военизированных отрядов объясняется просто: им покровительствует сам министр внутренних дел Украины. Это, по сути, его личная мини-армия, действия которой он готов отстаивать с пеной у рта. И даже оспаривать заявления президентской администрации, которая говорит, что эти люди в зоне разграничения находятся незаконно.

"Что значит незаконно? Вы законно стоите? Они стояли законно и стоят законно. Они там с легальным охотничьим оружием стояли, ничего не нарушали, потому что там не была объявлена желтая зона. Это демократические права", - уверен министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Демократические права, выражаясь словами главы МВД, представители Нацкорпуса весьма демонстративно реализовали в Мариуполе. Участники инвестиционного форума, в том числе, и президент, заезжали на мероприятие под неоднозначное музыкальное сопровождение. По мотивам недавнего вояжа главы государства в Золотое. Песня "Я не лох, я президент" гремела на весь проспект. А для тех, кто не расслышал, националисты приготовили гигантские баннеры.

Президент Владимир Зеленский новость о начале отведения войск прокомментировал довольно кратко. В своем вступительном слове гостям форума тему Донбасса тоже не стал педалировать. Зато соловьем разливался о возможностях украинской экономики, которую война сильно подрывает.

"Мы действительно в очень непростом положении, но мы – компания Apple, которая начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход", - сказал Зеленский.

Тем временем в Минске проходит очередное заседание Контактной группы по Донбассу. Договороспособность и адекватность Украины в очередной раз продемонстрировал глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Активные действия, которые предпринимает команда президента Зеленского в Донбассе, рассчитаны не только на международную среду, на украинское общество, но и на граждан России. В позиции, когда мы открыты, мы хотим и идём навстречу, а Россия и руководство России упирается", - заявил он.

Как и представители предыдущей украинской администрации, Богдан, видимо, подзабыл, кто является стороной Минских соглашений, и кто пока так и не реализовал ни одного пункта. Россия же выступает лишь гарантом, а не исполнителем достигнутых договорённостей.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".