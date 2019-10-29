Шойгу объявил о досрочном отводе курдских подразделений в Сирии

Район контролируют сирийские пограничники и российская военная полиция

Отвод вооружённых отрядов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, предусмотренный сочинскими договорённостями, завершён досрочно. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Во вторник истёк срок, предоставленный курдам на отвод своих подразделений, и силы России и Турции приступили к совместному патрулированию. У погранперехода ад-Дербасийя была предпринята попытка провокации - взрыв прогремел рядом с автомобилями российской военной полиции.

Во вторник в 18 часов по Москве истёк 150-часовой срок, в который курдские формирования должны были отвести свои отряды из зоны турецкой операции "Источник мира" на 30 километров вглубь сирийской территории. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что отвод выполнен даже раньше срока.

"Досрочно закончен вывод с этих территорий войск, который должен быть коридором безопасности. Туда зашли сирийские пограничники и наша военная полиция", - объявил Шойгу.

Отвод курских отрядов подтвердил во вторник и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако кому-то российско-турецкая инициатива по прекращению конфликта на северо-востоке Сирии явно не нравится. В зоне подготовки к патрулированию рядом с бронеколонной российской военной полиции прогремел взрыв.

Подробности смотрите в репортаже Сергея Псурцева.