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Назван самый вредный для человека и экологии продукт

21:08
  • вторник
  • 29 октября 2019

Он провоцирует болезни и нарушает природный баланс

Ученые назвали наиболее вредный продукт для окружающей среды и здоровья человека.

Им оказалось красное мясо. Оно провоцирует риск преждевременной смерти, повышает риск диабета, рака пищеварительной системы, болезней сердца и сосудов. В свою очередь поля и пашни занимают порядка 40% суши, а 30% парниковых газов в атмосфере — это выбросы сельского хозяйства, пишет РИА Новости.

Полезность для человека и безопасность для экологии напрямую между собой связаны. Так, связанные с низким риском смертности продукты - злаки, оливковое масло, фрукты, овощи и орехи — оказывают наименьшее среднее воздействие на окружающую среду.

Птица, молочные продукты и яйца имеют среднюю степень вредности: они также могут оказать негативное влияние на здоровье человека, но для окружающей среды вредны в три раза меньше, чем производство мяса.

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