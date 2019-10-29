Житель Уфы купил моток веревки, забрал сыновей и пропал

Жена утверждает, что у мужа психическое отклонение, и он способен на убийство

В Уфе спасатели, волонтеры, кинологи и водолазы ищут пропавших отца и двух его малолетних детей.

Три дня назад 37-летний Артем Мазов поссорился с женой Эльмирой, взял мальчиков пяти и семи лет и уехал в неизвестном направлении без документов. Со слов супруги пропавшего, мужчина вспылил после того, как она объявила о разводе.

"У мужа есть отклонения <…> Он мне звонил перед тем, как совершить это, спросил: ты точно уверена, что мы разводимся? Я говорю: точно", - рассказала женщина, добавив, что подумать не могла, что ее супруг втянет в разборки детей.

На следующий день Эльмира, напуганная тем, что муж не вернул мальчиков домой, обратилась в полицию. Позже она обнаружила, что из дома пропал купленный накануне моток веревки.

Во вторник возле лесополосы на берегу реки обнаружили автомобиль KIA Sorento, принадлежавший Артему, чудь дальше – надувной матрас. Местные жители опасаются, что мужчина мог утопить мальчиков.

Возбуждено уголовное дело "Убийство двух и более лиц". Расследование находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Республике Башкортостан.

Со слов друзей и знакомых, семья Мазовых казалась счастливой и благополучной, жила в достатке, на учете не стояла.